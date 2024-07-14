شاهد| إضراب شامل يعمُّ الضفة الغربية تنديداً بجرائم الاحتلال بالمواصي والشاطئ

عمً إضراب شامل اليوم الأحد مناطق الضفة الغربية تنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة على أهالي قطاع غزة والتي كان آخرها جريمة قصف المواطنين في خيامهم وأثناء صلاتهم في المواصي بمحافظة خانيونس، ومخيم الشاطئ بغزة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن جميع المحال التجارية أغلقت أبوابها كما تحولت الناطق التجارية في المدن الفلسطينية الى مناطق خالية تماماً من المواطنين، بعد دعوات من فصائل المقاومة وفصائل العمل الوطني بالإضراب الشامل والعام تنديداً بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

كما خرجت عشرات المسيرات في مناطق الضفة الغربية أمس السبت، تندد بجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة، ومطالبةً بحراك رسمي عام وفصائلي لإشعال مناطق الضفة الغربية بوجه الاحتلال (الإسرائيلي).