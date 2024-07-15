حماس: استهداف مدرسة (أبو عريبان) إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم لمجازره ضد المدنيين العزل النازحين في مراكز الإيواء، وآخرها القصف الهمجي على مدرسة "أبو عريبان" التابعة للأونروا ظهر اليوم في مخيم النصيرات، هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتحدٍ صهيوني سافر للمجتمع الدولي، واستخفاف بالمطالبات الأممية التي أكدت وجوب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أن "محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته النازية إخضاع شعبنا عبر هذا المستوى من الإجرام غير المسبوق سيفشل، ولن يجد من شعبنا إلاّ مزيداً من التمسك بأرضه ومقاومته حتى طرد الغزاة عن أرضنا، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة ضد النازحين في مدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات راح ضحيتها 15 شهيداً و80 جريحاً، مشددًا على أن هذه المجزرة تأتي استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي.