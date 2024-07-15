لازاريني: تحول مقر (أونروا) الرئيسي بغزة إلى ساحة معركة وهدمه مروع

وصف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليبي لازاريني، يوم الاثنين، تحول مقر الوكالة الرئيسي بقطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض بـ"المروع".

وقال لازاريني في منشور له عبر منصة "إكس"، إن "تحول مقر الوكالة الرئيسي بقطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي"، واصفاً ذلك بـ"المروع".

وشدد على ضرورة حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات، مضيفًا: "يجب عدم استخدام المرافق الأممية مطلقًا لأغراض عسكرية أو قتالية".

واختتم مفوض الأونروا بالقول: "كل حرب لها قواعد، وغزة ليست استثناء".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.