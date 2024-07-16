الصحة: 49 شهيدًا و69 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 49 شهيداً و69 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 38713 شهيداً و89166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات.