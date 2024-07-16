كوربين يحث حزب العمال البريطاني على وقف التعاون مع الاحتلال (الإسرائيلي)

حذر زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين، وأربعة نواب مستقلين آخرين من الحزب من الإصرار على اعتراض المملكة المتحدة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وفي رسالة وجهها الاثنين إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، أكد كوربين التزامات المملكة المتحدة تجاه الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

وتشمل هذه الالتزامات، التي حددتها مجموعة النواب، وقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، واستعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإسقاط أي اعتراض على قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد "نتنياهو"، والاعتراف بدولة فلسطينية ومعاقبة الإسرائيليين المتورطين في الحرب على غزة، من بين مطالب أخرى.

وتقول الرسالة: "تقدر وزارة الصحة في غزة عدد القتلى منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنحو 38 ألف. ومع ذلك، تشير دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" إلى أن حتى القياس المتحفظ لعدد القتلى في غزة قد يتجاوز 186 ألف قتيل".

ومن بين الموقعين على الرسالة عضو البرلمان عن جنوب ليستر، شوكت آدم، وعضو البرلمان عن بلاكبيرن عدنان حسين، وعضو البرلمان عن ديوزبيري وباتلي إقبال محمد، وعضو البرلمان عن برمنغهام بيري بار أيوب خان.

وتمثل هذه الخطوة أول تحرك سياسي كبير يتخذه هؤلاء النواب، الذين فازوا بمقاعد في الدوائر الانتخابية التقليدية لحزب العمال من خلال الاستفادة من موجة الغضب ضد الحزب بسبب رد فعله على الحرب في غزة.

وكان كوربين قد دعا في وقت سابق المستقلين واليساريين إلى العمل معًا لتحدي هيمنة الحزبين على الحكومة البريطانية وإحداث التغيير.

وفي الجمعة الماضية أعلن كوربين أنه سيبدأ "منتدى الشعب" الشهري في دائرته الانتخابية إيسلنجتون نورث.

ووصف المنتدى بأنه "مساحة مشتركة وديمقراطية للحملات المحلية والنقابات العمالية واتحادات المستأجرين واتحادات المدينين والحركات الوطنية للتنظيم".

وفي الأسبوع الماضي، دعت مجموعة حملة "التصويت الإسلامي" إلى تشكيل تحالف سياسي بين الأحزاب اليسارية مثل حزب الخضر والمجموعات المستقلة لتحدي حكومة حزب العمال في الانتخابات المستقبلية.

المصدر: عربي 21