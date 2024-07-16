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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 منذ بدء العدوان على القطاع

الرسالة نت - غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفيًا وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد مشمش مدير البرامج في إذاعة صوت الأقصى.

وقال المكتب الإعلامي، في تصريح وصل وكالة "صفا":"ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (160 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي الصحفي الشهيد محمد عبد الله مشمش مدير البرامج في إذاعة صوت الأقصى".

واستشهد الصحفي مشمش في مجزرة إسرائيلية استهدفت مدرسة "الرازي" في النصيرات وسط القطاع، والتي أسفرت عن وقوع 23 شهيدًا وعشرات الجرحى.

 

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