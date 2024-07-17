هنية: تعاملنا بشكل إيجابي مع مقترحات الوسطاء

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن فصائل المقاومة الفلسطينية تعاملت بشكل إيجابي مع المقترحات التي نقلها الوسطاء حول اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد هنية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الاحتلال يتهرب من نتائج الاستحقاق المطلوب، ولا يريد الوصول إلى اتفاق ينهي فيه حربه وعدوانه على قطاع غزة.

وأشاد بالموقف التركي من المجازر التي يرتكبها الاحتلال، داعيا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الاحتلال لمساندة الشعب الفلسطيني، وإلزامه بوقف جرائمه وعدوانه وحربه على شعبنا.

من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي إلى التجاوب مع المواقف الإيجابية التي اتخذتها حركة حماس في المفاوضات غير المباشرة، وتجاوبها مع مصلحة شعبها، واستجابتها لنصائح الوسطاء والأصدقاء، مجدداً إدانة بلاده للمجازر التي ارتكبها الاحتلال، وخاصة مجزرتي خانيونس والشاطئ.

وأشاد فيدان، بمواقف حماس في المفاوضات وتجاوبها تقديرا لمصلحة الشعب الفلسطيني، واستجابة للوسطاء وأصدقائها، وليس وفق قراءة نتنياهو التي وصفها بالخاطئة.