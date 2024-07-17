بينهم امرأة.. قوات الاحتلال تفرج عن 13 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح يوم الأربعاء، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف تعاملت صباح اليوم، مع 13 معتقلاً تم الإفراج عنهم عند حاجز كيسوفيم شمال شرق مدينة خانيونس، وتم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.