الهيئة المستقلة تدعو لتحرك عاجل لوقف العدوان على غزة وفتح المعابر لإنقاذ الجرحى

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، إن القطاع دخل أزمة إنسانية غير مسبوقة، نظرًا لتفاقم المعاناة بعد اجتياح الاحتلال (الإسرائيلي) لمدينة رفح جنوبًا والسيطرة على المعبر.

وأكدت الهيئة في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن إغلاق معبر رفح البري حرم سكان قطاع غزة من شريان الحياة الأساسي.

وأوضحت أن الجرحى ينتظرون بصيص أمل للخروج للعلاج في ظل الوضع المتردي للمستشفيات، لافتة إلى أن المجاعة بدأت تأخذ منحى أخطر مما كانت عليه والأطفال يعانون من سوء التغذية.

وطالبت الهيئة الجهات الدولية بالتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة وفتح المعابر لخروج المرضى، مشددة على ضرورة إنصاف الضحايا الذين قضوا جراء الجرائم (الإسرائيلية) المتكررة على الشعب الفلسطيني.