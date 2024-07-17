أوستن يبلغ غالانت بوقف عمل الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن الرصيف المؤقت الذي بنته الولايات المتحدة باستثمار ملايين الدولارات "لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة" سيتوقف قريبا عن العمل، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، ناقش الاثنان "الهجمات المستمرة ضد إسرائيل من جانب حزب الله، وكذلك فرص زيادة التعاون العسكري بين البلدين".

وأكد أوستن لغالانت "أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية من كافة المعابر البرية، ودعم شحنات المساعدات إلى ميناء أشدود لتوزيعها في غزة".

ووفقا للبنتاغون فإن وزير الدفاع أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي فرص تعزيز التعاون العسكري ردا على التهديدات الأمنية الإقليمية.

وشدد البنتاغون في البيان على أن أوستن وغالانت أكدا رغبتهما المشتركة في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس والإفراج عن جميع الرهائن، على ما ورد في البيان.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن في الثامن من آذار/ مارس الماضي، قرار إنشاء رصيف بحري مؤقت، بزعم أنه سيستخدم لتوصيل الغذاء والمساعدات للفلسطينيين، في ظل منع إسرائيل وصول المساعدات من المعابر البرية.