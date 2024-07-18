الأردن.. سلسلة بشرية تنديدا بالجسر البري الذي يمد الاحتلال بالبضائع

نظم مئات النشطاء والمواطنين في الأردن، الأربعاء، سلسلة بشرية في مدينة إربد (شمالي الأردن)، احتجاجا على الجسر البري الذي يمد الاحتلال بالبضائع والخضار والفواكه عن طريق الأردن.

وطالب المشاركون في السلسلة التي جاءت على الطريق الذي تمر منه الشاحنات المتجهة من الأردن إلى جسر الشيخ حسين، الرابط مع الأراضي المحتلة، بوقف إمداد الاحتلال بالبضائع.

ورفع المشاركون لافتات تندد بموافقة الحكومة الأردنية على تزويد الاحتلال بالبضائع، في الوقت الذي يتلقى فيه ضربة كبيرة من البحر الأحمر، بعد منع الحوثيين في اليمن مرور سفن الشحن المتجهة لموانئه.

وتنفي الحكومة وجود جسر بري، وتقول إن عمليات النقل للبضائع من المملكة إلى خارجها لا زالت كما هي منذ سنوات.

وأقام الأمن الأردني حاجزا وسط مدينة إربد، على الطريق المؤدي إلى منطقة الشونة الشمالية، ومنع المشاركين من الوصول إليها والتوجه إلى منطقة المعبر للاحتجاج على الجسر البري.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و794 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و364 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.