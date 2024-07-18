روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.. وأميركا: نعمل لإنجاز صفقة تبادل

دعت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، في حين أكدت واشنطن أنها "تعمل وشركاؤها بلا كلل، من أجل صفقة تبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة، إن بلاده تدعو إلى "وقف إطلاق نار شامل يسمح بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، والرهائن الإسرائيليين في غزة".

واعتبر لافروف، أن "خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد صفقة تبادل (شائنة) ورفضتها إسرائيل"، متهما "السياسات الأميركية الفاشلة" بالتسبب في انفجار العنف بالمنطقة.

وأشار إلى "ضرورة إعطاء الفرصة للفلسطينيين لتقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي".

من جانبها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس، إن "الولايات المتحدة وقطر ومصر وشركاءنا يعملون بلا كلل من أجل صفقة حول غزة".

وأضافت توماس، أنه "ما زالت هناك فجوات للتوصل إلى صفقة، وأن واشنطن تتعاون بشكل وثيق في ذلك مع كل من قطر ومصر".

ولفتت إلى ضرورة توفير الدعم للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها في قطاع غزة.

ودعت توماس "إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لتوصيل المساعدات إلى السكان المحتاجين".

وقال مندوب فلسطين في لأمم المتحدة، رياض منصور، من جهته، إن "ما يحدث في غزة من قتل سيسجل على أنه أكثر إبادة جماعية تم توثيقها في العالم".

وأضاف منصور مخاطبا أعضاء المجلس: "ما الذي ستفعلونه لوقف جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها؟".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و794 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و364 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.