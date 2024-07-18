حطيط للرسالة: كشف الجيش عن اخفاقاته تأكيد منه على عبثية مواصلة الحرب

قال الخبير العسكري العميد اللبناني المتقاعد أمين حطيط، إنّ كشف الجيش (الإسرائيلي) عن اخفاقاته وتسريبها للصحافة الإسرائيلية، تأكيد منه على عبثية مواصلة الحرب. والجيش كشف في وقت سابق عن عدم وجود دبابات كافية لاستمرار الحرب، بسبب تدمير عدد كبير منها في غزة.

وأكدّ حطيط أنّ هذا الاعتراف يأتي إقرار بقوة وفعالية المقاومة، وقدرتها على مواجهة كل التقنيات المكلفة التي تكلف ملايين الدولارات لحماية الدبابات، وبطولة وبسالة المقاومين في اختراق الدبابة على موقع مسافة صفر. كما أنها تأتي في سياق الضغط على نتيناهو بوقف الحرب، في إقرار الجيش بعجزه عن متابعتها، وفقا لتعبيره.

وأكدّ أن هذا الاعتراف يأتي أيضا تهربا مسبقا من قرار المواجهة في الجبهة الشمالية، واعتراف مسبق من الجيش بأنه غير قادر بتكلف أعباء هذه المهمة.

وأشار إلى أن هذه الاعترافات تكشف أيضا عن مستوى عميق من الخلاف بين المؤسستين الأمنية والسياسية، وعن حالة التصادم بين الجيش ونتنياهو الذي يصر على استكمال المعركة.