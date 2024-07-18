إصابة 3 مستوطنين بعبوة متفجرة في مركبتهم جنوب غرب جنين

أصيب 3 مستوطنين بجراح عقب تفجير عبوة ناسفة بمركبته خلال مرورها قرب مستوطنة (حرميش) جنوب غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن العبوة أصابت المركبة إصابة مباشرة، وتم نقل المستوطنين الجرحى إلى أحد المستشفيات القريبة بسيارة إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء، دون تحديد طبيعة إصابته.

وعقب ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من آلياتها ووحداتها العسكرية المختلفة للمكان، سعياً لاعتقال منفذ أو منفذي العملية، كما حلّقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة.

يجدر ذكره أن المكان شهد مقتل مستوطن قبل عام تقريباً بعملية إطلاق النار على مركبته من مقاومين فلسطينيين والتي نفذها الشهيد إسلام خمايسة الذي استشهد بقصف مركبته بداية رمضان الماضي