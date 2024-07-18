هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، 4 "فلل" سياحية في مدينة أريحا (شرق الضفة الغربية).

وأفاد مصادر محلية، بأن الاحتلال يرافقه جرافات عسكرية اقتحم محيط "قصر هشام" (يعتبر من أهم المعالم السياحية في فلسطين) شمال شرق أريحا، وهدم "الفلل".

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.