تشكيل لجنة تحقيق (إسرائيلية) مدنية في اخفاقات السابع من أكتوبر

أعلن قضاة ومسئولون أمنيون سابقون في الكيان اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق مدنية في اخفاقات هجوم السابع من أكتوبر على غلاف غزة وذلك خشية عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ان الاعلان جاء في مؤتمر عقد في تل أبيب اليوم حيث تم تكليف قاضي المحكمة العلية السابق " جدعون غينات" بترؤس اللجنة ، بينما سيتكون أعضاء اللجنة من مسئولين سابقين بينهم مسئولين أمنيين ومنهم مفتش عام الشرطة الاسبق "شلومو اهرونيسكي" ، وكذلك ضباط سابقين في الجيش.

وجاء على لسان القاضي "غينات" في مؤتمر صحافي ان تشكيل اللجنة يعد واجباً قومياً بالدرجة الأولى ، مشيراً الى ان أحداث السابع من اكتوبر شكّلت ضربة تاريخية لكل خطوط الدفاع وان الاثمان التي دفعها الكيان كانت باهظة وان هنالك اسئلة قاسية جداً للأمن والحكومة يجب أن يجيبوا عليها.

وشدد رئيس اللجنة على انها ستجتمع ثلاثة أيام في الاسبوع للاستماع الى الشهادات من سكان الغلاف ومن غيرهم لبلورة تصور عن الحدث الأخطر في تاريخ الكيان على حد تعبيره ومن ثم تقديم توصيات واستخلاص للعبر.