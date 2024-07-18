مصر تجدد تمسكها بانسحاب (إسرائيل) من رفح

أكدت مصر، تمسكها بانسحاب القوات (الإسرائيلية) من مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، وتسليم تشغيل المعبر للسلطة الفلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس في القاهرة مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، سيغريد كاخ، عن "انزعاج وقلق مصر الشديدين من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع عقب مرور 10 أشهر من الاستهداف والعدوان (الإسرائيلي) الممنهج ضد الفلسطينيين".

وأكد عبد العاطي للمسؤولة الأممية، وفق بيان صحفي صدر عن الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن "مصر لم تدّخر جهدًا منذ بدء الحرب (الإسرائيلية على غزة) في سبيل العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة من خلال معبر رفح".

واستدرك: "إلا أن التصعيد العسكري في مدينة رفح وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر (في 7 مايو/أيار)، أدى إلى تعليق إدخال المساعدات".

وشدد عبد العاطي على "ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية وتشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية".

من جانبها، أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، سيغريد كاخ عن "حرصها على العمل مع مصر على استعادة وتيرة دخول المساعدات (إلى غزة) والشروع في بدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر فور انتهاء العمليات العسكرية"، وفق البيان المصري.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 286 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.