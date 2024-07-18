القوات السرية (الإسرائيلية) المستعربة أحدث وأخطر لاعب في غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنل"، الأربعاء ، أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية، التي نفذت عملية تحرير أربعة من المحتجزين في غزة، يوم 8 حزيران الماضي في مخيم النصيرات، استخدمت سيارتين أبيضتين متهالكتين – إحداهما تعرض إعلاناً للصابون، والأخرى تحمل مرتبة وأثاثاً على السطح، "وكانوا بالطبع مسلحين، لكن سلاحهم الرئيسي كان التنكر، حيث تسللوا إلى أحد معاقل حماس حتى بدأت المدافع في إطلاق نيرانها".

وبحسب الصحيفة، لقد أصبحت "مهمة الإنقاذ هذه (يوم 6/8) المثال الأبرز للوحدات السرية الإسرائيلية الشهيرة في ساحة المعركة في قطاع غزة، وهي غزوة خطيرة لمنطقة وجدت قواتها السرية ذات يوم أنها غير قابلة للاختراق تقريبًا. الحيلة هي مجموعة من المهارات التي صقلتها أجهزة الأمن الإسرائيلية لعقود من الزمن في الضفة الغربية، مع نشطاء يُعرفون باسم "المستعربين" - وهو لقب عبري مستعار من مصطلح عربي يشير إلى الأشخاص الذين يتنكرون كعرب".

يشار إلى أن مصادر عدة أكدت أن إسرائيل استخدمت شاحنات المواد الإنسانية في عملية إنقاذ المحتجزين يوم 8 حزيران التي أدت ارتكاب مجزرة كبير ضد الفلسطينيين، قتل فيها أكثر من 300 مواطن مدني فلسطيني فيما جرح المئات.

وبحسب الصحيفة "الآن، يضيف وجود الوحدة السرية في غزة عنصرًا جديدًا متقلبًا إلى منطقة الحرب، حيث يمكن أن يكون الغطاء المنكشف كارثيًا، ويشكل التنكر المدني في بعض الأحيان جريمة حرب".

ويعمل مقاتلو حماس أيضًا بزي مدني في غزة.

وقد تم تصوير المستعربين في مسلسل "فوضى" على شبكة Netflix، حيث يتم الاحتفاء بهم كأبطال في المجتمع الإسرائيلي - وهم مكروهون بين الفلسطينيين، الذين ينظرون إليهم على أنهم فرق اغتيالات غير قانونية.

وقال آفي يسسخاروف، أحد مؤسسي فيلم "فوضى" والعضو السابق في وحدة عسكرية سرية للصحيفة، "إن عملية إنقاذ الرهائن في النصيرات لم تكن مختلفة عن أي شيء شهده. وتجري معظم المهام في الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل منذ فترة طويلة على السيطرة الأمنية".

وأضاف: "الجديد هو أنهم يقومون بعمليات سرية أثناء الحرب داخل أراضي العدو". "هذا هو ما هو مجنون جدا".

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن عملية الإنقاذ التي تمت الشهر الماضي في مخيم النصيرات بوسط غزة اعتمدت على أسابيع من جمع المعلومات الاستخبارية وتدريب قوات الكوماندوز على نسخ طبق الأصل من المباني التي تضم الرهائن ونشر آلاف الجنود لتقديم الدعم. كان التنكر أمرًا حيويًا لعملية وضح النهار. وقال مسؤولون إنهم يخشون أن يقوم حراس حماس بقتل أسراهم بمجرد اكتشافهم لقوات كوماندوز إسرائيلية.

"لا يكفي العثور على السيارة المناسبة. قال شير بيليد، وهو مقاتل سري سابق في الشرطة الإسرائيلية: يجب عليك إخفاء الأمر حتى ينجح في هذه المنطقة المحددة".

وتكشف الصحيفة أنه "في مداهمات متزامنة على مبنيين سكنيين، حافظت الفرق على عنصر المفاجأة. وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الإسرائيلية تغلبت على الخاطفين وانتزعت مكافأتهم واشتبكت في الشوارع المزدحمة لنقل الرهائن إلى الشاطئ ونقلهم بعيدًا على متن طائرات هليكوبتر".

وتدعي الصحيفة أن من المحتمل أنه كان هناك عملاء إسرائيليون سريون في الحي لأسابيع قبل عملية الإنقاذ وكانوا موجودين عندما بدأ التعامل مع حراس حماس، كما قال تومر تسابان، عضو وحدة عسكرية سرية صغيرة عملت في قطاع غزة في التسعينيات. وقال تسابان إنه من المرجح الآن أن تقوم المخابرات الإسرائيلية بموجة تجنيد للمتعاونين المحليين داخل غزة بينما يواصل المستعربون أيضًا العمل هناك.

تقول الصحيفة " في عهد تسابان، كانت غزة مهمة صعبة. وقال إنه حتى قبل أن تفرض إسرائيل ومصر الحظر في عام 2006، لم يكن هناك الكثير من الزوار، لذلك كان هناك عدد قليل من التنكرات للاختيار من بينها، حيث كان بإمكان عمال البناء العمل".

وتشير الصحيفة أن غزة اليوم أصبحت مختلفة كثيرا. وقد خلفت الحرب أكثر من 38 ألف قتيل، بحسب السلطات الصحية في غزة، ، بينما دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية مساحات واسعة من القطاع وشردت معظم سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة.

وبحسب تسابان "هذا يجعل الأمر أسهل بالنسبة للعملاء السريين؛ في الوقت الحالي، إنها فوضى كبيرة، كل قصة ترويها يمكن أن تكون حقيقية".

"وفي شهر شباط الماضي، أنقذت القوات الخاصة الإسرائيلية رهينتين مسنين محتجزين في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة. وكما حدث في عملية النصيرات، تسللت القوات الإسرائيلية إلى عمق الأراضي الخاضعة لحركة حماس دون أن يتم اكتشاف أمرها".

ومع اكتساب إسرائيل المزيد من السيطرة على غزة، فمن المتوقع أن تصبح أشبه بالضفة الغربية، حيث تتكرر الغارات الإسرائيلية لاعتقال أو قتل المسلحين، أو إنقاذ الرهائن في غياب أي اتفاق من أجل حريتهم. وهذا يعني أنه من المرجح أن تستمر العمليات السرية داخل الجيب في المستقبل المنظور.

قال شخص مطلع على إستراتيجية العمليات الخاصة الإسرائيلية للصحيفة: "إذا كنت تريد العثور على رهائن أو البحث عن كبار قادة حماس، فيجب أن يكون لديك أشخاص على الأرض، ولا يمكنهم التجول حاملين العلم الإسرائيلي".

ويشكل هذا التكتيك السري مخاطر قانونية على القوات الإسرائيلية. في زمن الحرب، يتعرض الجنود المتنكرون في زي مدنيين لخطر اتهامهم بالغدر، أي التظاهر بأنهم أشخاص يتمتعون بوضع محمي لتنفيذ هجوم. تم اعتبار الغدر جريمة حرب لحماية الأشخاص مثل العاملين في مجال الصحة من أن يصبحوا أهدافًا.

وتدعي إسرائيل أن نشر حركة حماس ، لمقاطع فيديو لمقاتليها يرتدون زي المدنيين وهم يهاجمون القوات الإسرائيلية، يجعل إسرائيل تستهدف كل من هو في سن القتال من الفلسطينيين .

وتنسب الصحيفة إلى مايكل شميت، الخبير في قوانين النزاعات المسلحة في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، "إن الغدر لا يمنع الجنود من استخدام المركبات المدنية أو ارتداء ملابس مثل المدنيين. إنها تقيد التنكر كمدنيين للاقتراب بما يكفي لقتل أو جرح العدو، لكن هذا في حد ذاته معقد. في النصيرات، ربما كان استخدام السيارات المدنية قد حال دون وقوع تبادل إطلاق نار مبكر وأنقذ الأرواح، وتمت العملية لإنقاذ الرهائن، الذين قال إن اختطافهم في حد ذاته كان جريمة حرب".

ورفض المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن الداخلي، المعروف باسم الشاباك، الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمسألة الغدر وعملياتهم السرية بما في ذلك استخدام التنكر.

تمثل كل عملية سرية خطرًا قاتلا ، وبعضها يأتي بنتائج عكسية، أو يودي بحياة الأبرياء بحسب الصحيفة.

"وفي عام 2018، دخل فريق إسرائيلي إلى غزة، وتظاهر بعضهم بأنه عمال إغاثة، بحسب حماس. وبعد أن اشتبه أفراد حماس وأوقفوا سيارتهم، تبع ذلك تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل القائد الإسرائيلي، الذي يتحدث اللغة العربية. وأخرجت مروحية بقية أعضاء الفريق من غزة".

وفي النصيرات، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية إن 274 شخصا قتلوا وأصيب نحو 700 آخرين في المعركة التي اندلعت خلال مهمة الإنقاذ، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 شخص قتلوا أو أصيبوا، من بينهم مسلحون ومدنيون حوصروا في تبادل إطلاق النار. وقتل جندي إسرائيلي واحد.

وفي مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث تشن غارات إسرائيلية متكررة، يحاول المسلحون مواجهة المتسللين بإجراءات مثل نقاط التفتيش، حسبما قال ناشط فلسطيني هناك. وقال المسلح: "إن وجود هذه الوحدات السرية جعل مجتمعنا يشعر بالضعف المستمر".

أصبح العملاء السريون الدعامة الأساسية للأمن القومي الإسرائيلي منذ حوالي 24 عامًا، خلال الانتفاضة الفلسطينية المعروفة باسم الانتفاضة الثانية، عندما ظهرت شبكات مسلحة فلسطينية كبيرة.

ولدى الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وحدات مستعربين خاصة بهم، وقال مسؤولون من كلا الوكالتين إن عملية إنقاذ النصيرات تمت بقيادة فريق شرطة اليمام، وبمساعدة جهاز الشاباك.