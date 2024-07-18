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وزارة الصحة بغزة تعلن عن فيروس مسبب لشلل الأطفال

الرسالة نت - غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة انه تم اجراء فحوصات لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع   اليونيسف وأظهرت النتائج وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته (الرسالة نت) أن وجود الفيروس المتسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي التي تتجمع و تجري بين خيام النازحين و في أماكن تواجد السكان نتيجة تدمير البنية التحتية يمثل كارثة صحية جديدة حيث وجود الزحام الشديد مع شح المياه المتوفرة و تلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم اطنان القمامة و منع الاحتلال لإدخال مواد النظافة بما يشكله ذلك من بيئة مناسبة لانتشار الاوبئة المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن رصد الفيروس المتسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي ينذر بكارثة صحية حقيقية ويعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال.

تدعو وزارة الصحة إلى وقف العدوان (الإسرائيلي) فورا وتوفير المياه الصالحة للاستخدام وإصلاح خطوط الصرف الصحي وإنهاء تكدس السكان في أماكن النزوح.

 

 

 

 

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وزارة الصحة حرب غزة فايروس شلل الأطفال

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