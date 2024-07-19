أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، يوم الجمعة، عن تنفيذها عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في "تل أبيب"، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر الاحتلال (الإسرائيلي) في قطاع غزة.

وقالت القوات اليمنية، في بيان صحفي، إن العملية نُفذت بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا"، قادرة على تجاوز المنظوماتِ الاعتراضية للعدو ولا تستطيعُ الرادارات اكتشافَها، مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاح.

وأضافت: "القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفاً أساسياً في مرمى أسلحتنا، وإننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو (الإسرائيلي) الداخلية والوصولِ إلى العمق".

وأكدت القوات اليمنية إمتلاكها بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، لافتة إلى "مضيها بعون الله في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق أهالي قطاع غزة".

وشددت القوات اليمنية، على "استمرار عملياتها في إسناد المجاهدين الأبطالِ في غزةَ والذينَ يدافعونَ عنِ أمتنا العربيةِ والإسلاميةِ بكل شعوبِها ودولِها"، مردفة أن "عملياتها لن تتوقفَ إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة".

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل (إسرائيلي) وإصابة 10 آخرين بعد انفجار طائرة مسيرة في "تل أبيب".