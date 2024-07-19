الاتحاد الأوروبي رداً على قرار الكنيست: حل الدولتين الوحيد لتحقيق السلام

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لقرار الكنيست الإسرائيلية، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت جزءاً من تسوية تفاوضية مع إسرائيل.

وأكد الاتحاد الأوربي في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هناك إجماعا قويا في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.

وشدد على التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك، تمشيا مع موقفه القائم منذ فترة طويلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه سيواصل العمل بنشاط مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا أن غياب الأمل أو الأفق أمام الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تعميق الصراع.