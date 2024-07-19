عرب الجهالين.. بدو القدس المهددون بالتهجير المستمر

ينتمي بدو القدس إلى عشيرة "الجهّالين"، ويُعرفون في فلسطين باسم "عرب الجهّالين"، تنحدر أصولهم من منطقة بئر السبع التي كانوا يسكنونها قبل حرب عام 1948 بمنطقة تل عراد في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة.

وكانوا يتنقلون في أرجاء المنطقة باحثين عن مصادر الماء والمراعي لمواشيهم، وبعد اندلاع الحرب عام 1948 هجرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف بناء مستوطنة "عراد" الإسرائيلية على أراضي تل عراد.

وقد لجأ معظمهم إلى الأردن، ومن تبقى منهم في فلسطين توزعوا في عدة تجمعات بدوية في السفوح الشرقية للقدس وبيت لحم والخليل وتم تسجيلهم في قائمة اللاجئين.

وفي عام 1967 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مئات الآلاف من الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي التي كانت تصنف مراعي، وأعلنتها مناطق عسكرية مغلقة، وبنت عليها المعسكرات والمستوطنات الإسرائيلية مثل مستوطنة معاليه أدوميم.

وعقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في عام 1995 استغلت قوات الاحتلال وجود البدو في المناطق المصنفة (ج) في الاتفاقية المذكورة، والتي تقع تحت السيطرة الأمنية والإدارة الإسرائيلية، فهدم بيوتهم ومضاربهم ونقلتهم قسرا بشاحنات بعيدا عن مواقعهم الأصلية بذريعة أن هذه المضارب البدوية تشكل خطرا أمنيا على المستوطنات المحيطة، وعائقا للنمو العمراني الإسرائيلي في المنطقة الشرقية للقدس.

الموقع

يتركز بدو الجهالين في 23 تجمعا بدويا في 4 مناطق رئيسية في الضفة الغربية، وهي:

التجمع البدوي في منطقة الخان الأحمر: ويقع على طريق أريحا. التجمع البدوي في بلدة عناتا: ويقع شرق بلدة عناتا، ويتهدد سكان هذا التجمع خطر الإخلاء والهدم، إذ عمدت سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم عدة مرات. تجمع وادي أبو هندي: وهو تجمع مهدد أيضا بالإخلاء والهدم، ويقع على بعد 5 أميال شرق بلدة أبو ديس في واد يفصل بين جبلين تتمركز على قمتهما مستوطنتا معاليه أدوميم وكيدار. ويرتبط هذا التجمع بطريق ترابية وعرة. تجمع الجبل: ويعتبر التجمع الرئيسي والحضري لعرب الجهالين، وهو جزء من أراضي بلدة أبو ديس، وتم تهجير عرب الجهالين إليه عام 1997، بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزءا من أراضي أبو ديس وخصصت نصف دونم منها لكل عائلة من عائلات عرب الجهالين وأجبرتهم على السكن فيها بالقرب من مكب النفايات التابع لبلدة أبو ديس، ومنعتهم من العودة ومنحتهم تراخيص بناء في هذه المنطقة لإبعادهم عن مواقعهم الأصلية.

السكان

يبلغ العدد الإجمالي لسكان بدو الجهالين في جميع أماكن وجودهم في محافظة القدس نحو 7 آلاف نسمة، يتوزعون في 4 أماكن رئيسية، وتعود أصولهم لعائلات مختلفة.