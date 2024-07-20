استشهاد شاب برصاص الاحتلال بالرأس في بيت أمر شمالي الخليل

أعلنت وزارة الصحة برام الله، ليلة السبت، عن استشهاد الشاب إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق (20 عامًا) برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بالرأس في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وكانت طواقم الهلال الأحمر أفادت بتعاملها مع إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي بالرأس في بيت أمر.

ونقلت مصادر محلية أن الشاب أصيب خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها للبلدة.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فالشهيد زعاقيق، أسير محرر من سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، ومعتقل سياسي سابق لدى السلطة الفلسطينية، وجريح برصاص الاحتلال، ثم شهيد يوم الجمعة 19 تموز\يوليو 2024.