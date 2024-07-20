وزارة الصحة: قوات الاحتلال ترتكب أربع مجازر في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة، يوم السبت، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيداً و54 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 38919 شهيداً و89622 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات، "اضغط هنا"