حماس: إعلان باكستان خطوة لإسناد الشعب الفلسطيني

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإعلان الحكومة الباكستانية، الاحتلال الإسرائيلي كياناً مرتكباً لجرائم حرب، ورئيس حكومته "المجرم" بنيامين نتنياهو شخصيةً إرهابية.

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم السبت، إن هذا الإعلان خطوةً على طريق إسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد "الصهاينة الإرهابيين".

وأكملت: "القرار الباكستاني تعبيراً عن المواقف التاريخية الأصيلة للشعب والحكومة والأحزاب الباكستانية الداعمة لقضية المسلمين الأولى".

ودعت، كافة الدول إلى اتخاذ المواقف والخطوات الكفيلة بعزل كيان الاحتلال "الفاشي" ومقاطعته. مطالبة دول العالم الإسلامي خاصةً، لبذل الجهود ودعم وإغاثة شعبنا الفلسطيني.

وطالبت "حماس"، بالضغط بكافة الوسائل لوقف جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والتحرك الفعال انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من عبث المستوطنين الفاشيين.