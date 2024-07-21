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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 162 منذ بدء العدوان على غزة

الرسالة نت

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، يوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 162 صحفيًا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الزميل الصحفي معتصم محمود غراب الذي يعمل منذ سنوات في وسائل إعلام عدة.

وتواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38983 مواطنا، وإصابة 89727 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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