الاحتلال يقلص المناطق (الإنسانية) للنازحين في خانيونس

خلافا لمزاعمه التي يروجها للعالم، أصدر جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في شرق خان يونس، لتقليص مساحة المنطقة المسماة (إنسانية)، مما يكدس مئات الآلاف من النازحين في مساحة ضيقة جدا ما يزيد من معاناتهم المتفاقمة.

وجاءت أوامر الإخلاء في ظل لجوء عشرات الالاف من النازحين من رفح إلى الإقامة في مبان مدمرة ومتضررة وغير آمنة.

وقال مراسل الرسالة إن النازحون من خانيونس يناشدون العالم بالتحرك ووقف عذاباتهم المتواصلة ونزوحهم المتكرر جراء سياسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي تمارسها (إسرائيل) ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية التي تطالب بوقف الحرب وحماية المدنيين.

وأضاف مراسل الرسالة أن عشرات آلاف النازحين في شوارع خانيونس بدون مأوى بعد تقليص جيش الاحتلال المنطقة المصنفة (إنسانية) وإجبار السكان على إخلاء مناطقهم تحت القصف المدفعي والجوي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال "الإسرائيلي" لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 14 شهيد منهم ( 6 أطفال و 4سيدات) وأكثر من 36 إصابة بينها حالات خطيرة.