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حماس: عملية الطّعن في مستوطنة "نتيف هعسراه" رد طبيعي على إجرام الاحتلال

الرسالة نت

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، أن عملية الطعن البطولية رد طبيعي على إجرام الاحتلال، وأن مقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وأوضحت حماس في بيان صحفي، أن عملية الطعن البطولية عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه"، صباح اليوم، والتي أصابت عدداً من المستوطنين، هي رد طبيعي على استمرار جرائم الاحتلال ومجازره في قطاع غزة، وتواصل اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، وانتهاكات جيش الاحتلال لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وشددت على أن مقاومة شعبنا وتصديه للاحتلال لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال، وإن طوفان الأقصى سيبقى متدفقاً في كل ربوع الوطن حتى الحرية ونيل حقوقنا الوطنية كاملة غير منقوصة.

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