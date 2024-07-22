مواطن كندي يحاول تنفيذ عملية طعن في مستوطنة بغلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الإثنين، عن استهداف قواته مواطناً كندياً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على مدخل إحدى المستوطنات المحاذية لشمال قطاع غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن مواطناً كندياً مسلماً وصل مدخل كيبوتس "نتيف هعسرا"، وصرخ على الحراس والجنود المتواجدين بأنهم نفذوا مجزرة بحق المدنيين في القطاع، قبل أن يرفع سكيناً.

وبمجرد رفع الشاب الكندي السكين عاجله جنود الاحتلال بالرصاص، فيما لم يعرف مصيره بعد.

وقالت الإذاعة إن الحدث "تطور لافت"، إذ وصل المنفذ مطار "بن غوريون" أمس قادماً من كندا، واستأجر مركبة وبعدها توجه إلى عسقلان واليوم وصل الكيبوتس المذكور.