نجم برشلونة يتضامن مع فلسطين رفضا للحـرب على غزة

تواصلت حالة الدعم والتضامن من اللاعبين والرياضيين حول العالم للقضية الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة، التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

وظهر لاعب كرة القدم الإسباني هيكتور بيليرين (29 عاماً)، في مقطع فيديو وهو يستعرض قميص منتخب فلسطين، والذي زيّنه العلم والكوفية الفلسطينية، وردد: "تحيا فلسطين حرة".

ونال تصرف نجم برشلونة وأرسنال ومنتخب إسبانيا السابق، إشادة واسعة من الجماهير الرياضية العربية عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

EX ARSENAL PLAYER HECTOR BELLERIN GET A PALESTINE JERSEY AND STANDS IN SOLIDARITY WITH THEM pic.twitter.com/x0tdYzJnkH — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 19, 2024

ولم يكن هذا الموقف الأول الذي يعبر فيه بيليرين عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

وعقب بدء العدوان الصهيوني على غزة، نشر اللاعب الإسباني على خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، رسالة جاء فيها: "فلسطين يجب أن تكون حرة".

كما انتقد في وقت سابق ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالموقف الدولي من الحرب الروسية الأوكرانية، وما يجري في فلسطين من عدوان مستمر منذ عقود.