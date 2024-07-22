الزنداني للرسالة: الشعب اليمني بأسره مع غزة ونقف مع (الحوثي) بما يقوم به

قال د. عبد الله نجل العلّامة الكبير والقيادي المؤسس بحزب الإصلاح اليمني، د.عبد المجيد الزنداني، إنّ الشعب اليمني بأسره يقف مع قطاع غزة ومساندًا لمقاومتها، مضيفا: "نقول بوضوح ما يقوم به (الحوثي)".

وأضاف الزنداني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "ثمة من يقول إن هذه مسرحية، ونقول لهم إن كانت لعبة فألعبوا مثلها؛ لأنهم رفعوا معنويات أهل غزة(..) الشعب اليمني بكل أطيافه هنا وهناك، وإن لم يظهر بعضهم ذلك؛ والأصوات التي تقول غير ذلك إمّا أنها مجبرة أو أنها تعبر بشكل غير إنساني وغير أخلاقي".

وأكدّ الزنداني أن حركة حماس مقبولة لدى الشعب اليمني بكل فرقائه، "ونحن بشكل واضح نرحب وندعم بل وندعوها كواجب أخلاقي منها، أن تعمل لرأب صدع الشعب اليمني، وأن تتقدم بمبادرة إصلاح وخير، ونحن نرحب ابتداءً بأي جهد تقوم به الحركة في سياق مبادرة فعلية تنهي حالة الخلاف".

وتابع: "رغم المنغصات السياسية في بلادنا؛ لكنني أعرف أن معظم رجال الشرعية فرحين بما يقوم به الطرف الآخر (الحوثي)".

في السياق، أكدّ أن ما يقوم به الموقف الرسمي العربي تجاه غزة، هو موقف خذلان، "هناك منافقون يعلنون وقوفهم مع الاحتلال، وهناك منافقون ممن توقفوا عن نصرة غزة وتأييد جهادها وقت حاجتهم لها".

وأكدّ أن أهل غزة ضربوا أعلى الأمثلة في ربط الإيمان والجهاد معا، كما وصف معركة طوفان الأقصى بأنها "غيرت خريطة العالم وسياسته، وما بعده ليس كما قبله".

وأوضح أنّ الأبعاد السياسية والاجتماعية تغيرت في هذه المعركة، وهي التي ستبني المرحلة القادمة، "هم غيروا وجه الأرض وبوصلتها، وأظهروا بأن العالم بغربه وشرقه أسير الإرادة الصهيونية وأموال اللوبي الإسرائيلي في هذا العالم".

وشددّ على أن غزة لن تهزم وفيها شعب يتلوا القرآن ويقيم حلقات الحفظ كما أنه لو يتناول كوب ماء، في إشارة لحلقات التحفيظ التي انتشرت بشكل كبير ومهيب في القطاع مؤخرا.