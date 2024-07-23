للمرة الثانية.. الاشتباه بحادث اختراق سيبراني لأنظمة وزارة الجيش (الإسرائيلي)

أعلنت مجموعة الهاكرز "أنونيموس من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، أنها اخترقت أنظمة وزارة الجيش (الإسرائيلي)، للمرة الثانية خلال بضعة اشهر.

وبحسب المجموعة فقد تمكنت من "الحصول على معلومات سرية تتضمن أكثر من 30 غيغابايت من الصور والملفات الحساسة".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: إن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها وزارة الجيش (الإسرائيلي)، مثل هذا الحدث.

ففي نيسان/ أبريل الماضي، ادعت نفس المجموعة الهجومية أنها اخترقت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمكتب الحكومي وتمكنت من وضع أيديها على معلومات حساسة.

وتم نشر المعلومات في مجموعات مختلفة على تطبيق تيليجرام، وأكدت مصادر أمنية في ذلك الوقت لصحيفة "يسرائيل هيوم" أنه كان هناك بالفعل اقتحام لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمكتب.

وقبل ذلك، قامت نفس المجموعة باختراق أنظمة وزارة العدل، وتمكنت بحسب التقديرات، من الحصول على الكثير من البيانات الخاصة بموظفي الوزارة والوثائق الرسمية.

وتشهد مواقع الكترونية (إسرائيلية) بين الفينة والأخرى هجمات إلكترونية من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.