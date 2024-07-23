هنية يجري اتصالًا مع وزير الخارجية الأفغاني لبحث التطورات السياسية بمعركة (طوفان الأقصى)

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإمارة الإسلامية في أفغانستان الشيخ مولوي أمير خان متقي، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بمعركة طوفان الأقصى وتداعياتها المختلفة.

وأشاد هنية بمواقف الإمارة الإسلامية والشعب الأفغاني المسلم من القضية الفلسطينية، واستعرض التطورات المتلاحقة في فلسطين وغزة على وجه الخصوص.

وأوضح أن الحركة حريصة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قاعدة تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وشدد هنية خلال الاتصال مع وزير الخارجية الأفغاني على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المعركة، وصولا إلى تحقيق أهدافه وتطلعاته في الحرية ونيل حقوقه الوطنية وتحرير المسجد الأقصى المبارك.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأفغاني مواقف حكومة ولإمارة الإسلامية وشعبها الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى بشكل خاص، مشددا على ثقته بنصر الشعب الفلسطيني ومقاومته في النهاية.

ونقل الشيخ مولوي إلى رئيس الحركة تحيات أمير الإمارة والحكومة والشعب الأفغاني.



