الصحة: 55 شهيدًا و110 إصابات خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 55 شهيدًا و110 إصابات.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي)إلى 39145 شهيدًا و90257 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات، "اضغط هنا"