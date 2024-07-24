نوّاب أمريكيون يؤكدون نيتهم مقاطعة خطاب (مجرم الحرب) نتنياهو

أكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، (نيويورك) إنها لن تحضر خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المقرر اليوم الأربعاء أمام الكونغرس.

وشددت كورتيز، في تصريحات نقلتها اليوم، صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية، على أن "نتنياهو مجرم حرب بسبب سياساته في الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الناس في غزة، وتسبب في كارثة إنسانية".

فيما قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، رشيدة طليب (ميشيغان)، في بيان لها إنه "من المخزي تماما أن يدعوه (نتنياهو) زعماء من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) إلى إلقاء كلمة أمام الكونجرس، يجب اعتقاله وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت "أنه يوم حزين لديمقراطيتنا عندما يبتسم زملائي لالتقاط صورة مع رجل ينشط في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية".

أما النائب عن الحزب الديمقراطي أيضا، ماكسويل أليخاندرو فروست، فقد أكد أنه لن يحضر الخطاب قائلا "أنا أكره ما يفعله نتنياهو، وأكره قيادته".

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن قائمة المقاطعين لخطاب رئيس حكومة الاحتلال "تتزايد كل ساعة"، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من النوّاب الذين طرحت عليهم سؤالا حول نيتهم حضور الخطاب، لم يجيبوا بالنفي أو الإيجاب، عدا عن عشرات النوّاب الذي أكدوا نيتهم عدم الحضور.

ومن المقرر أن يلقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، كلمة أمام جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الحزب الديمقراطي الأمريكي، لم تسمها، أن "ربع المشرعين الديمقراطيين (من إجمالي 264 عضوا) على الأقل سيغيبون عن خطاب نتنياهو".

وأضافت: "بعض أعضاء مجلس الشيوخ لن يحضروا بحجة أن لديهم فعاليات انتخابية".