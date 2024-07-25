بخط أحمر ثم بخط الصفر ... أقلام العرب والفلسطينيين عن غزة

في لقاء مع طارق عسراوي مدير دار طباق للنشر حدثنا عن اصدار بعنوان " بخط أحمر"..33 كاتباً عربياً يوثقون حرب الإبادة ضد الفلسطينيين" والذي يحوي قراءتهم لتاريخ 7 أكتوبر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ ذلك التاريخ.

الكتاب صدر حديثاً عن "دار طباق للنشر والتوزيع" بالتعاون مع "المكتبة الوطنية الفلسطينية"، وشارك في تأليف الكتاب الذي رسم لوحة غلافه الفنان الفلسطيني محمد آلعزيز عاطف، 33 مشاركاً من الكتّاب العرب، بحيث يمثل وثيقة ترصد شهادات وحكايات توثقها أقلام عربية هي الأبرز في المشهد الثقافي العربي، حول ما تتعرض له فلسطين من احتلال وإبادة جماعية، وقراءات في 7 من تشرين الأول/أكتوبر.

ويشارك في الكتاب أسماء عربية لامعة مثل : إبراهيم الدويري من موريتانيا، وإبراهيم نصر الله من فلسطين، وأحمد المديني من المغرب، وأدهم شرقاوي من فلسطين، وأشرف قرقني من تونس، والمغيرة الهويدي من سوريا، وإنعام كجه جي من العراق، وأيمن العتوم من الأردن، وبثينة العيسى من الكويت، وجوخة الحارثي من سلطنة عمان، وخالد حروب من فلسطين، وزهران القاسمي من سلطنة عمان، وسعود السنعوسي من الكويت، وغيرها من الأسماء التي كان لها بصمة واضحة في تاريخ الأدب العربي الحديث .

ويمكن اعتبار الكتاب الذي قدّم له طارق عسراوي ، بأنه الصوت العربي غير الرسمي من سلطنة عمان إلى موريتانيا، ويأتي الكتاب ضمن مشروع يوميات غزة الذي أطلقته دار طباق لإصدار عدة كتب بمثابة وثائق للحرب الجارية منذ 7 أكتوبر، وتهدف من خلاله إلى توثيق حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

هذا الإصدار تزامن مع اصدار آخر بعنوان بخط الصفر" والذي يحتوي على كتابات متفردة من قلب المعركة لكتاب غزيين عاشوا الإبادة بكل تجاربها، وحسب عسراوي فإن الكتاب تأخر بسبب صعوبة التواصل مع الكتاب في غزة، لكنه في النهاية أنجز وسيخرج إلى النور قريبا في محاولة لنقل المعاناة الغزية التي فاقت كل التصورات بحسب تعبيره.

ويذكر عسراوي بعض الاسماء المشاركة في " بخط الصفر" أمثال حسن مطر وأحمد البسويني ومحمود جودة وخالد جمعة ونيروز قرموط ورزان أبو عساكر ، وأسماء أخرى لكتاب جميعهم من غزة وعاشوا تفاصيل الإبادة .