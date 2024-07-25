علم فلسطين يحاصر (إسرائيل) في أولمبياد باريس

رفع مؤيدون للقضية الفلسطينية علم فلسطين في مدرجات استاد حديقة الأمراء أثناء إقامة مباراة إسرائيل ضد مالي في الجولة الأولى لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 .

وكثف المشجعون المتواجدون رفع علم فلسطين في كل مدرحات الملعب تضامناً مع فلسطين اضافة لترديد هتافات "الحرية لفلسطين".

وشهدت المباراة تأمين أحداثها بأكثر من 1000 عنصر أمن ومشاركة جهاز الشاباك خوفاً من أحداث أمنية نتيجة المظاهرات التي تطالب بمنع مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس.

وانطلقت خلال الأشهر الماضية مسيرات تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بحظر مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية نتيجة حرب الإبادة المستمرة على غزة الشهر العاشر على التوالي.