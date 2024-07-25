صندوق قطر للتنمية يتبرع بمبلغ 25 مليون دولار للأونروا

تبرعت حكومة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية بمبلغ 25 مليون دولار للأونروا وذلك دعما للاجئي فلسطين ولأنشطة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة.

صرح السيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام لصندوق قطر للتنمية بالإنابة: "بالإضافة إلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في أقاليم عملياتها بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، فإن للأونروا اليوم دور حاسم في إيصال المساعدات إلى سكان غزة الذين يواجهون حربا مروعة. هذا التبرع يؤكد من جديد دعم دولة قطر القوي للقضية الفلسطينية ولمعالجة الأوضاع الإنسانية التي تواجه لاجئي فلسطين".

بدورها، قالت تمارا الرفاعي، مديرة دائرة العلاقات الخارجية والاتصالات في الأونروا: "لطالما كانت دولة قطر داعما ثابتا للاجئي فلسطين ومناصرا وداعما لعمل الأونروا في المنطقة. إن الوكالة ممتنة لحكومة وشعب قطر على تضامنهم وسخائهم، خاصة وأن الوضع في غزة قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة. إن الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ولا تزال أحد مصادر الحياة الطبيعية للاجئي فلسطين في المنطقة من خلال الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم".

إن التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الأونروا تهدد قدرتها على المحافظة على خدماتها الاساسية للاجئي فلسطين. ودعت الوكالة الجهات المانحة والشركاء الى تجديد الدعم للاجئي فلسطين بشكل عام، وخاصة وسكان غزة ، الذين يعتمدون على الأونروا في تلبية احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة.