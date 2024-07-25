عكرمة صبري: تصريحات (بن غفير) بشأن الأقصى خطيرة للغاية وتستجوب الدفاع عن المسجد

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري اليوم الخميس، أنّ تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن "صلاة اليهود في الأقصى"، خطيرة للغاية وتستهدف المساس بالمسجد ووجوده، داعيًا لشد الرحال إليه.

وقال صبري في تصريحاتٍ صحافية إنّ المتطرف "ابن غفير" يرى أنّ هذا الوقت المناسب لتنفيذ مخططاتهم العدوانية بحق "الأقصى"، منبهًا أنها مخططات قديمة جديدة تنتظر الفرصة السانحة لتحويلها إلى واقع.

وأرضح أنّه عبّر هذه المخططات يسعى "ابن غفير" لتغيير الواقع في المسجد الأقصى، وفرض مزيد من السيادة عليه، محذرًا أنها ستُفجر حروبًا بالمنطقة في حال تطبيقها.

وشدد أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين ولن يتخلوا عنه ولا مجال للتفاوض عليه أو التنازل عن أي شبر فيه، داعيًا الفلسطينيين لشد الرحال إليه وإعماره والدفاع عنه؛ في ظل المخاطر التي تحدق به من كل جانب.

وفي تعقيبها على تصريحات "ابن غفير" أشارت حركة "حماس" إلى أنّها تؤكد المخاطر المحدقة بالحرم القدسي والنيّات الإجرامية لحكومة الاحتلال بهدف تكثيف خطوات تهويده وسلخه عن هويته الإسلامية ما يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا شاملًا لحمايته.

فيما أدنت حركة الجهاد الإسلامي هذه التصريحات، واعتبرتها بمثابة وصفة لإراقة الدماء عبر المساس بالمقدسات.

وأمس الأربعاء أعلن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرئيلية المتطرف إيتمار بن غفير السماح بالصلاة اليهودية في المسجد الأقصى، قائلاً: "أنا المستوى السياسي والمستوى السياسي يسمح بالصلاة اليهودية في المسجد الأقصى"، على حد تعبيره.

وعلقت الإذاعة الإسرائيلية العامة على هذه التصريحات، بالقول: "هذا إعلان عن نهاية الوضع الراهن في الأقصى" مبينةً أن "الوضع الراهن هو سلسلة اتفاقيات وترتيبات متعلقة بالمسجد الأقصى وباحاته التي تم التوصل إليها بعد احتلال القدس بين الحكومة الإسرائيلية ودائرة الأوقاف الأردنية".

وأوضحت، أن هذه الاتفاقات "تنص بصراحة أن لليهود الحق في دخول المسجد الأقصى، ولكن ليس لهم الحق في الصلاة هناك، والشرطة الإسرائيلية يتوجب عليها منع اليهود من الصلاة في المسجد".

وبعد وقت قصير نشر وزير الجيش يوآف غالانت منشورًا على منصة "إكس"، قال فيه: "في حكومة إسرائيل وزيرٌ مهوسٌ بإشعال الحرائق في الشرق الأوسط".

وأكد غالانت أنه يرفض إجراء أي مفاوضات ترمي لمنح ايتمار بن غفير عضوية الكابنيت "لأن ذلك يسمح له بتنفيذ مخططاته".

بينما علق رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية في الكنيست موشيه جافني على الإعلان قائلاً إن "اقتحام المسجد الأقصى أمر تحظره الشريعة اليهودية"، مطالبًا في منشور على موقع "إكس"، بنيامين نتنياهو بعدم السماح بتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، "وإذا كانت هناك تغييرات، فيجب منع اليهود من دخول المسجد الأقصى".