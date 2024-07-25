التربية والتعليم تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الخميس موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التي حرم الاحتلال39 ألف طالب من قطاع غزة من التقدم لها بسبب الحرب على القطاع.

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ،صادق الخضور، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم الاثنين القادم ٢٧-٧-٢٠٢٤ الساعة التاسعة صباحاً.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحان التوجيهي هذا العام 50 ألفًا و97 طالبًا وطالبة، فيما يبلغ العدد الكلي للعاملين نحو 20 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب، ومصحّح، وإداري، وفنّي، وعامل، في الامتحان.

وحرمت الحرب الإسرائيلية الدموية المستمرة لليوم الـ 293 على التوالي، نحو 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من تقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024.

وأفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور في تصريح سابق لـ "وكالة سند للأنباء"، الخميس الماضي، بأن 450 من طلبة الثانوية العامة ارتقوا شهداء هذا العام، بينهم 20 من الضفة الغربية، وبقيّة الشهداء (430) من قطاع غزة.