عقوبات أسترالية على 7 مستوطنين وتنظيم (شبيبة التلال)

فرضت أستراليا اليوم، الخميس، عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين وتنظيم "شبيبة التلال"، مؤكدة أنهم متورطون في هجمات إرهابية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية، بيني وانغ، في بيان إن تنظيم شبيبة التلال" كان مسؤولا عن التحريض على عنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات قتل.

والمستوطنون الذين فرضت أستراليا عقوبات عليهم، هم: يينون ليفي، وتسفي بار يوسف، ونيريا بن بازي، وإليشاع ييرد، ودافيد حاي حاسداي، وعينان تانجيل، ومئير إيتنغر.

وطالبت وانغ إسرائيل "بمحاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

تأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على العنف في الضفة الغربية.

وزعمت السفارة الإسرائيلية في أستراليا إن حكومتها تندد بأعمال العنف ضد الفلسطينيين، وادعى متحدث باسم السفارة أن "إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة"، وهو ما لا تنفذه السلطات الإسرائيلية في الغالبية الساحقة من اعتداءات المستوطنين الإرهابية.

وتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتؤكد أستراليا أن كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.