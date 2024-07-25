القسام في الضفة تبث فيديو يوثق إيقاع قوة إسرائيلية في كمين ثلاثي قرب جنين

بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، فيديو يوثق إيقاع قوة إسرائيلية في كمين ثلاثي مركب، قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية "المطلة" قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأظهر الفيديو تفجير ثلاث عبوات ناسفة، الأولى لاستدراج قوات الاحتلال لمكان العملية، في حين تم تفجير عبوتين في أفراد قوات الاحتلال.

ويأتي الكمين المركب لكتائب "لقسام" في الضفة الغربية، في ظل مواصلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم 293 على التوالي، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و145 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و257 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.