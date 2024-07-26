قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، إن ادّعاء نائبة الرئيس الأميركي، والمرشحة الأبرز للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، "حرصها على الوضع الإنساني وحزنها على المعاناة التي أصابت أهل غزة"، كذبة أميركية متجددة.

وقال الرشق، في تصريح صحافي، "على الإدارة الأمريكية أن تعمل من أجل وقف حرب الإبادة ، وهي تعلم أن نتنياهو هو من عطّل الاتفاق مرارًا، ولا بد من الصغط عليه وإلزامه بوقف الحرب الوحشية ضد شعبنا الأعزل".

وأكد الرشق، أنّ الولايات المتحدة لو أرادت وقف الحرب لأوقفتها، وحجبت دعمها العسكري والأمني والسياسي والاستخباري عن جيش الاحتلال.

وذكّر الرشق هاريس، التي رأى أنها بدأت حملتها الانتخابية بالأكاذيب الملفقة، بأنّ شهداء غزة ليسوا مجرد "وفيات"، بل مدنيون أبرياء، شيوخ ونساء وأطفال ونازحون، قتلهم "الجيش الصهيونازي" بقرار آثم وبسلاح وغطاء سياسي أميركي تام.

ووصف الرشق مرشحة الحزب الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية بـ"المستهترة بحقوق الإنسان التي تدّعي حمايتها، وبحق مقاومة المحتل المكفول بالقانون الدولي"، ورؤيتها بـ"المنحرفة لصالح الكيان الصهيوني وضد شعبنا الفلسطيني وحقه في الحياة".