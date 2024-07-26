مفوض أونروا: شلل الأطفال في غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا ووقفًا للعدوان

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، إن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير آخر في رحلة البؤس التي لا تنتهي.

وأوضح فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس"، "يمكن السيطرة على انتشار شلل الأطفال في غزة عبر وقف إطلاق النار وزيادة تدفق اللقاحات".

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن هناك احتمالًا كبيرًا لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي المزري وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب.

وقال أياديل ساباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إنه تم رصد فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2 من عينات من مياه الصرف الصحي في غزة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس: "هناك خطر كبير لانتشار فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في غزة، ليس فقط بسبب اكتشافه بل بسبب الوضع السيئ للغاية فيما يتعلق بالصرف الصحي للمياه".

وأوضح بالقول "قد ينتشر أيضًا على المستوى الدولي، في مرحلة صعبة جدًا".