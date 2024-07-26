شاهد| القسّام تبعث رسالةً تذكيرية من القائد محمد الضيف- التفاصيل

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- عبر قناتها على التليجرام مقطع فيديو بعنوان: “القدس قبلة الثائرين”.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي مدته 51 ثانية، مقطعًا مسجلًا لقائد الأركان، محمد الضيف، تصاحبه مشاهد لجانب من عمليات محور المقاومة ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال القائد الضيف، "فلتتوحد كل الرايات، ولتلتئم كل الجبهات، ولتفتح كل الساحات، لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة، وهي تحرير فلسطين، وإعادتها إلى حضن الإسلام ، فموعدنا وإياكم ساحات المسجد الأقصى محررا مطهراً بإذن الله تعالى".

وتعود رسالة الضيف ليوم السابع من أكتوبر الماضي حين أعلن عن بدء عملية طوفان الأقصى.

وأظهر الفيديو مجموعة من العمليات التي استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من مختلف جبهات محور المقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن والعراق، مع صوت الضيف وهو يدعو لتوحيد الجهود في مواجهة قوات الاحتلال.