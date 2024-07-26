أونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين بغزة نزحوا قسرًا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسرًا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة لليوم الـ294 على التوالي.

وشددت "أونروا" في منشور لها عبر منصة "إكس"، يوم الجمعة، على أن 9 من كل 10 أشخاص في غزة -التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة- نزحوا قسرًا.

وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة، مؤكدة أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.