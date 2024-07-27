الرئيس المرزوقي: أمريكا لن تستطيع الاستمرار في الحرب لما لا نهاية

خاص- الرسالة نت

قال الرئيس التونسي السابق د. المنصف المرزوقي، إن خطاب بينامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، يعبر عن أزمة استراتيجية في علاقته مع أمريكا، "ما لم يذكره الاعلام ولم يركز عليه أن نصف مقاعد الكونغرس كانت فارغة".

وأوضح المرزوقي أنّ واشنطن تشهد تحولا مهما، "صحيح أنه بطيئا، وأنا كنت في أمريكا ولا تزال ابنتي هناك، ومن يرصد المشهد من الداخل جيدا، يعلم أن هناك تحولا مهما لصالح خسارة إسرائيل الرأي العام الأمريكي".

وأكدّ أن هناك اعتقاد واسع في أمريكا أن ما يجري في غزة تجاوز كل الحدود، وهناك شعور إسرائيلي عارم بأنه بصدد فقدان الحق العالمي.

وحول الموقف الأمريكي الرسمي من الحرب أجاب، "بايدن تبنى السردية الإسرائيلية تماما؛ لكنه بصدد دفع الثمن، وهناك ضغوط كبيرة وضع نفسها فيها، خاصة مع طريقة ادارته للأزمة.

وذكر أن أمريكا في نهاية المطاف لن تستطيع الاستمرار في هذه المعركة للأبدن "هناك صراع، وهناك أيضا صراع استراتيجي بين الصين وأمريكا".

ووصف ما فعلته الصين من استضافة لقاء الفصائل الفلسطينية بالخطوة الذكية، التي ستدفع الى جانب خطوات أخرى، واشنطن لمراجعة استراتيجية لسياساتها، من باب الرؤية الاستراتيجية وليس فقط من باب مصلحة نتنياهو