خاص- الرسالة نت

وصف النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وائل أبو فاعور، ما أسماه التباكي (الإسرائيلي) على مجزرة "مجدل شمس"، بأنه "منتهى العهر والنفاق".

وأكد أبو فاعور لـ"الرسالة نت"، أن (إسرائيل) هي من تتحمل مسؤولية الدم، وهي المسؤولة عن هذه الجريمة، وهي القاتل.

وقال إن (إسرائيل) هي التي تحتل الجولان، وتصادر الأرض، وتمنع السكان من حقوقهم، وتمارس بحقهم التمييز العنصري.

وحذر من أن الاحتلال يعمل لاستغلال ما جرى لأجل تحقيق مصالحها، مطالبا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته؛ لوقف ما يجري في فلسطين.