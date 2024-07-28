الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

نائب عن الاشتراكي: تباكي (إسرائيل) على حادثة الجولان "منتهى العهر"

الرسالة نت

خاص- الرسالة نت 

وصف النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وائل أبو فاعور، ما أسماه التباكي (الإسرائيلي) على مجزرة "مجدل شمس"، بأنه "منتهى العهر والنفاق".

وأكد أبو فاعور لـ"الرسالة نت"، أن (إسرائيل) هي من تتحمل مسؤولية الدم، وهي المسؤولة عن هذه الجريمة، وهي القاتل.

وقال إن (إسرائيل) هي التي تحتل الجولان، وتصادر الأرض، وتمنع السكان من حقوقهم، وتمارس بحقهم التمييز العنصري.

وحذر من أن الاحتلال يعمل لاستغلال ما جرى لأجل تحقيق مصالحها، مطالبا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته؛ لوقف ما يجري في فلسطين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/295773

كلمات مفتاحية

غزة فلسطين مقاومة الجولان طوفان الأقصى حادثة الجولان مجزرة مجدل شمس مجدل شمس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر