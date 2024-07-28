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^200 مثال: غزة العزة

مختار حاصبيا لـ(الرسالة): (إسرائيل) هي العدو ونحن أبناء المقاومة 

الرسالة نت

خاص- الرسالة نت 

قال مختار حاصبيا الشيخ أمين زويهد، إن (إسرائيل) هي العدو وهي التي تمارس الإجرام والقتل، مضيفا:" هي التي ترتكب المجازر، وهي العدو المشترك لكل شعوب المنطقة".

وأكد الشيخ زويهد لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال اعتاد محاولات التفرقة بين الدروز وإخوانهم العرب، ولديه هدف واحد وهو فرق تسد.

وتابع "نحن في لبنان كأبناء للطائفة الدرزية مع المقاومة؛ لأنها كرامتنا ورمز عزتنا، وحربنا مع الاحتلال حرب وجود وليست حرب حدود.

ووجه رسالة للمقاومة الفلسطينية بغزة، "قلوبنا معكم وضميرنا معكم والنصر قريب، ووعدنا بأن يتحقق النصر الحاسم".

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https://alresalah.ps/p/295774

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