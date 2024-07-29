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ارتكاب 3 مجازر

الصحة: 39 شهيداً و93 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

الرسالة نت

أفادت وزارة الصحة، يوم الإثنين، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيداً و93 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 39363 شهيداً و90923 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات "اضغط هنا". 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/295790

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